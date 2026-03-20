Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как протекает адаптация нападающего Джона Дурана и полузащитника Джона Джона в команде.

«Такого понятия, как „близко к идеальному“, нет. Это зависит от группы игроков. Не бывает такого, что все игроки находятся в своих лучших кондициях. Кто‑то в одно время набирает и находится на этом уровне какое‑то время; кто‑то — позже, кто‑то — раньше. Команда в нормальном состоянии находится.

Конечно, новичкам сложно адаптироваться, нужно всё‑таки приобрести определённую уверенность и Дурану, и Джону Джону. Эти игроки очень важны: и талантливые, и молодые. Но на сегодняшний день их адаптация в российском чемпионате движется потихоньку — так же, как и у большинства игроков, которые приезжают к нам из других стран», — цитирует Семака сайт питерцев.

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал трёх футболистов: Игоря Дивеева, Джона Джона и Джона Дурана. Сейчас команда Семака идёт второй в таблице РПЛ с 45 очками.