Наставник «Челси» Лиам Росеньор высказался о будущем Энцо Фернандеса. По словам тренера, футболист не намерен менять клуб.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Росеньор подчеркнул, что Фернандес счастлив в «Челси» и не думает о новом месте работы.

«У меня был отличный разговор с Энцо утром на базе. Он дал мне понять, насколько он счастлив здесь, как сильно хочет побеждать ради команды и насколько страстно относится к клубу. Он также сказал, что его слова неверно истолковали из-за перевода и эмоций. Он полностью привержен команде», — заявил тренер пресс-службе синих.

В нынешнем сезоне Фернандес отыграл 52 матча, забил 13 мячей и сделал 8 ассистов.