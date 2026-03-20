Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Роберто Мартинесом объявил список футболистов на ближайшие товарищеские матчи.
Обращает на себя внимание отсутствие в составе капитана сборной Криштиану Роналду, который сейчас восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
Соперниками португальцев будут сборная Мексики (29 марта) и сборная США (1 апреля).
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»).
Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Томаш Араужу («Бенфика»), Жоау Канселу («Барселона»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).
Полузащитники: Матеуш Фернандеш («Вест Хэм Юнайтед»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Саму Кошта («Мальорка»).
Нападающие: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Родригу Мора («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Рикарду Орта («Брага»).