Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева по итогам матча РПЛ против ЦСКА.

«Конечно, правильное решение. Дисквалификация должна была быть однозначно. Это сразу говорили все, не только я. Две, три или четыре игры — это не принципиально, большой разницы нет. Это справедливое решение, он был зачинщиком и спровоцировал то, что произошло», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что Талалаев будет вынужден пропустить четыре матча своей команды за то, что спровоцировал потасовку команд в концовке встречи.