Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи о возможном переходе в ЦСКА.

«Зимой было много разных разговоров, но я спокойно к этому отношусь — в футболе это всегда есть, и далеко не всему стоит верить и придавать значение. Сейчас для меня главное — приносить максимум пользы "Зениту". Я рад снова быть в игре и сосредоточен именно на этом. А когда появится конкретика, клуб или мой агент об этом скажут», — цитирует Караваева «Чемпионат».

Караваев играет за «Зенит» с 2019 года, действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.