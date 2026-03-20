Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о матче с махачкалинским «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Сине-бело-голубые победили со счетом 1:0, единственный гол с пенальти забил Джон Дуран.

Вячеслав Караваев globallookpress.com

«Что скажу о матче с махачкалинским "Динамо"? Кубковая встреча с хорошо организованной командой. Особенно в обороне. Хорошо, что забили. А моментов у наших ворот практически не было.

Заслуженная победа, идем дальше. Могли забить больше, но, увы, несколько хромала реализация», — сказал Караваев «Матч ТВ».

«Зенит» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком».