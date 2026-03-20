Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

«За 10 лет мы 22 раза играли финалы на "Уэмбли", это большая честь и одновременно серьёзный вызов. Для команды это важный момент. Когда мы выходим в финал, независимо от уровня конкуренции, это всегда непросто. Мы должны воспринимать это как огромную возможность, потому что никогда не знаешь, когда это повторится.

"Арсенал" любит контролировать многие вещи и аспекты игры. Они контролируют игру, защищаются глубоко, разыгрывают высокий прессинг, отдают длинные пасы, много хорошего в целом. В Лиге чемпионов они выиграли все матчи группового этапа и сыграли вничью лишь в последнем матче с "Байером", а в Премьер-лиге проиграли всего три игры. Это исключительная команда, и для нас будет большим вызовом проверить свой уровень», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 22 марта. Начало игры запланировано на 19:30 мск.