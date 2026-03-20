Президент КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) Алехандро Домингес заявил, что Аргентина была готова играть в матче Финалиссимы, а Испания — нет.

«Если нам зачтут техническую победу, то Аргентина станет двукратным чемпионом Финалиссимы. Мы должны верить в себя. Трава на другой стороне не всегда зеленая. Мы узнали, что Испания сыграет 31 марта в Барселоне. И как чемпионы мира я буду защищать этот титул. Мы двукратные чемпионы Финалиссимы, а они не явились на матч», — заявил Алехандро Домингес.

Ранее стало известно, что матч между сборными Аргентины и Испании был отменен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Игра между чемпионами Европы и Южной Америки должна была состояться в Катаре 27 марта.