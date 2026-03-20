Президент КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) Алехандро Домингес заявил, что Аргентина была готова играть в матче Финалиссимы, а Испания — нет.

Алехандро Домингес globallookpress.com

«Если нам зачтут техническую победу, то Аргентина станет двукратным чемпионом Финалиссимы.  Мы должны верить в себя.  Трава на другой стороне не всегда зеленая.  Мы узнали, что Испания сыграет 31 марта в Барселоне.  И как чемпионы мира я буду защищать этот титул.  Мы двукратные чемпионы Финалиссимы, а они не явились на матч», — заявил Алехандро Домингес.

Ранее стало известно, что матч между сборными Аргентины и Испании был отменен из-за конфликта на Ближнем Востоке.  Игра между чемпионами Европы и Южной Америки должна была состояться в Катаре 27 марта.