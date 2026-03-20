Эксперт Александр Бубнов рассказал, чего ждет от матча 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом».  Встреча начнется 21 марта в Грозном в 13:45 мск.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Черчесов уже вышел на такой уровень, что он никого не зеркалит.  У него своя игра, своя философия.  И свои взгляды.  И сейчас его игра кардинально изменилась.

"Ахмат" будет играть на победу, будет играть агрессивно.  Тем более если в три центральных защитника», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

«Ахмат» находится на девятом месте в таблице РПЛ, набрав 27 очков.  «Ростов» (22) находится на 11-й строчке.