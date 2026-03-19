Центральный полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали не смог доиграть до конца ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:7) и покинул поле на 55‑й минуте.

Причиной этого стала травма бедра у 25‑летнего итальянца. После игры наставник «сорок» Эдди Хау подтвердил повреждение бедра и паха.

В ближайшее время сборной Италии, где Тонали является основным игроком, предстоят стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира 2026 года. 26 марта в Бергамо «Скуадра Адзурра» примет Северную Ирландию, а в случае успеха через пять дней сыграет с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.

В этом сезоне Тонали сыграл за «Ньюкасл» 47 матчей, забил три раза и сделал три голевые передачи.