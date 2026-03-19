Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (1:0) в рамках Пути регионов Кубка России.

Почему забили только один гол? Во‑первых, «Динамо» хорошо оборонялось — все знают, что эта команда неплохо играет в защите. Во‑вторых, мы не совсем хорошо реализовывали свои моменты, только у меня было два. Над этим надо еще работать.

Как решились на удар в падении через себя? Все просто — подача шла чуть за спину, другого решения, кроме как пробить, не было. Головой неудобно — только так и оставалось. Ну, а красивому голу помешал защитник «Динамо». К сожалению, чуть‑чуть до забитого мяча не хватило«, — цитирует Соболев "Матч ТВ".

В следующем раунде Пути регионов Кубка России "Зенит" сыграет против московского "Спартака".