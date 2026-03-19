Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвёл итоги ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем», в которой его команда разгромила соперника со счётом 4:0 и заслужила право играть в четвертьфинале турнира.

«С начала и до самого конца мы вели игру так, как я сам на это и надеялся, как надеялись игроки и болельщики. С нашей стороны и, несомненно, со стороны болельщиков она была идеальной.

Четвертьфинал с "ПСЖ"? Это невероятная команда. Мы встречались с ней в прошлом сезоне. Здесь, на "Энфилде", мы фантастически против неё отыграли — была лучшая игра в моей тренерской карьере. Обе команды играли просто в удовольствие для болельщиков. Мы стали единственной командой, добравшейся против неё до дополнительного времени и пенальти. В этом сезоне она показала, что не снизила своей планки», — цитирует пресс‑служба УЕФА Слота.

Напомним, что первая встреча в Стамбуле закончилась победой хозяев со счётом 1:0. В четвертьфинале «Ливерпуль» сразится с французским «ПСЖ».