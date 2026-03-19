Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин подвел итоги противостояния «красно-белых» с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Были надежды и ожидания, что "Спартак" сделает камбэк. Однако первый тайм получился нервозным. И на "Спартак", и на "Динамо" довлела разница в три мяча. Первый тайм прошел быстро. После такого тайма какие-то надежды на возвращение в противостоянии немного растаяли. Даже навала особого не было. "Динамо" качественно сыграло по счету. Пока у "Спартака" нет своей игры. Думаю, закономерный результат противостояния», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

«Динамо» вышло в финал Пути РПЛ, обыграв «Спартак» по сумме двух встреч с общим счетом 5:3 (5:2 дома и 0:1 в гостях). «Бело-голубые» сыграют на следующей стадии с «Краснодаром».

«Спартак» продолжит выступление в национальном кубке в Пути регионов, где сыграет против «Зенита» во втором этапе полуфинала турнира.