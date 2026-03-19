Нападающий турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен сломал руку в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4), сообщает сайт стамбульцев.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Это случилось на 8‑й минуте игры после единоборства с защитником английского клуба Ибраимой Конате. В итоге Осимхен доиграл тайм с перевязанной рукой, а в перерыве был заменён.

После матча 27‑летний нигериец прошёл медобследование, по итогам которого у него был выявлен перелом правого предплечья, ему наложили гипс.

В этом сезоне Осимхен сыграл 29 матчей за «Галатасарай», забил 19 мячей и сделал 7 ассистов.