После завершения ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов суперкомпьютер Opta пересчитал шансы оставшихся команд на победу в главном европейском турнире.

По данным статистического портала, фаворитом остаётся лондонский «Арсенал», победу которого оценивают в 29,73 %. Дальше идут «Бавария» и «Барселона».

Полный список претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит так:

1. «Арсенал» — 29,73%;

2. «Бавария» — 18,33%;

3. «Барселона» — 15,66%;

4. «ПСЖ» — 11,87%;

5. «Реал» Мадрид — 9,85%;

6. «Ливерпуль» — 7,12%;

7. «Атлетико» — 4,41%;

8. «Спортинг» — 3,03%.

Напомним, что в прошлом сезоне главный трофей завоевал «ПСЖ», разгромивший в финале «Интер» со счётом 5:0.