После завершения ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов суперкомпьютер Opta пересчитал шансы оставшихся команд на победу в главном европейском турнире.
По данным статистического портала, фаворитом остаётся лондонский «Арсенал», победу которого оценивают в 29,73 %. Дальше идут «Бавария» и «Барселона».
Полный список претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит так:
1. «Арсенал» — 29,73%;
2. «Бавария» — 18,33%;
3. «Барселона» — 15,66%;
4. «ПСЖ» — 11,87%;
5. «Реал» Мадрид — 9,85%;
6. «Ливерпуль» — 7,12%;
7. «Атлетико» — 4,41%;
8. «Спортинг» — 3,03%.
Напомним, что в прошлом сезоне главный трофей завоевал «ПСЖ», разгромивший в финале «Интер» со счётом 5:0.