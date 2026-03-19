После завершения ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов суперкомпьютер Opta пересчитал шансы оставшихся команд на победу в главном европейском турнире.

Микель Артета

По данным статистического портала, фаворитом остаётся лондонский «Арсенал», победу которого оценивают в 29,73 %.  Дальше идут «Бавария» и «Барселона».

Полный список претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит так:

1.  «Арсенал» — 29,73%;
2.  «Бавария» — 18,33%;
3.  «Барселона» — 15,66%;
4.  «ПСЖ» — 11,87%;
5.  «Реал» Мадрид — 9,85%;
6.  «Ливерпуль» — 7,12%;
7.  «Атлетико» — 4,41%;
8.  «Спортинг» — 3,03%.

Напомним, что в прошлом сезоне главный трофей завоевал «ПСЖ», разгромивший в финале «Интер» со счётом 5:0.