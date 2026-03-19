Известный российский тренер Валерий Непомнящий подвел итоги противостояния «Спартака» и «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Почему "Спартак" не смог отыграться? Очевидно, "Динамо" не позволило им это сделать. "Спартак" имел преимущество, но оно было игровое, угрожать воротам не получалось. Хоть мне не нравится, как "бело‑голубые" играют в обороне — они играют в защите плохо, они нашли варианты, как противостоять быстрой, но беззубой игре "красно‑белых"», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

«Динамо» вышло в финал Пути РПЛ, обыграв «Спартак» по сумме двух встреч с общим счетом 5:3 (5:2 дома и 0:1 в гостях). «Бело-голубые» сыграют на следующей стадии с «Краснодаром».

«Спартак» продолжит выступление в национальном кубке в Пути регионов, где сыграет против «Зенита» во втором этапе полуфинала турнира.