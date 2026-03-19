Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ после возобновления сезона.

«Почему "Зенит" теряет очки после рестарта чемпионата? Это футбол. Конкуренты тоже теряют очки. Если смотреть на результаты ЦСКА, то вообще очень странная картина. Завершение первой части сезона, кроме последнего матча, настроили болельщиков этого клуба на оптимистичный лад. "Динамо" сейчас приятно удивляет. Оно двигается по турниру без потери очков с новым-старым тренером. "Балтика" незаметно подкрадывается. Но и другие клубы могут бороться за высокие цели. Думаю, до последнего будет идти борьба», — приводит слова Малафеева Евро-Футбол.ру.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 46 очками, «Зенит» находится на второй строчке с 45 баллами, тройку замыкает «Локомотив» (41).