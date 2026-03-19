Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о поражении команды от «Барселоны» (2:7) в Лиге чемпионов.

«Очень тяжёлый способ вылететь из турнира. Очень странные чувства по поводу того, что это надо попробовать подытожить. В первом тайме мы были великолепны, хотя и недостаточно хорошо защищались в ключевых моментах, допустив несколько индивидуальных ошибок.

Во втором тайме наша игра была не столь хороша, как в первом. "Барселона" заслужила пройти дальше. В воскресенье нас ждёт важная встреча с "Сандерлендом". Большой матч для наших болельщиков и клуба. Теперь нам нужно сосредоточиться на этом», — цитирует Хау TNT Sports.

По сумме двух встреч «Барселона» (1:1 и 7:2) пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ньюкасл» завершил свое выступление на турнире.