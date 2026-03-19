Российский тренер Александр Григорян высказался о работе наставника московского «Динамо» Ролана Гусева.

Напомним, что «бело-голубые» в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ уступили «Спартаку» (0:1), но по сумме двух встреч пробились в финал турнира.

«Тренер "Динамо" — человек, который много лет сидел в засаде. Сейчас у него появился уникальный шанс себя проявить.

У "Динамо" есть все шансы достойно завершить чемпионат, набрав как можно больше очков. Думаю, что "Динамо" важнее завоевать Кубок России, поэтому Гусев так и подошел к этому матчу», — сказал Григорян «Матч ТВ».