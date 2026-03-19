Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал выступление команды после зимней паузы.

«Здесь история не такая, как у московского "Динамо". Прошел очень короткий период времени для тренера. Карседо пока не хватило времени, чтобы понять сильные и слабые стороны футболистов, почувствовать атмосферу в коллективе. "Спартак" сейчас, как и всегда, нестабилен.

Сможет ли Карседо выправить ситуацию? Если не бросать играть этот сезон, то возможно. Уверен, что если любому тренеру дать время на работу, то рано или поздно он принесет результат. Все зависит от времени и команды, где ты работаешь. А в "Спартаке", как мы знаем, ждать долго не любят.

Ждет ли отставка Карседо в случае неудачного конца сезона? Не удивлюсь, если "Спартак" продолжит в том же духе: то побеждает на флажке, то уступает. И при этом нельзя сказать, что в игре появились какие‑то изменения. Если будет неудовлетворительный результат, то я ничему не удивлюсь», — цитирует Граната «Матч ТВ».

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ и сыграет во втором этапе 1/2 финала Кубка России против «Зенита».