Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия избежал серьезной травмы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (7:2 после ничьей 1:1 в первой игре).

На 80-й минуте матча после успешного сэйва Гарсия почувствовал боль в левой икроножной мышце и не смог продолжить игру. Его заменил Войцех Щенсный. Первоначально сообщалось, что у Жоана будет перерыв на 2-3 недели из-за надрыва мышцы на голени.

Однако после сегодняшних обследований клуб заявил, что у вратаря нет серьезных повреждений, и он готов выйти на поле в матче против «Райо Вальекано», который состоится 22 марта.

В текущем сезоне Ла Лиги Гарсия пропустил 17 голов и провел 11 «сухих» матчей из 22 сыгранных.