Испанская «Барселона» на несколько недель лишилась из‑за травмы основного голкипера Жоана Гарсии, информирует издание AS.

Он получил травму на 82‑й минуте ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (7:2) и не смог продолжить встречу. После обследования у Гарсии выявлен надрыв икроножной мышцы левой ноги, и несколько недель ему придётся пропустить.

«Барселона» победила «Ньюкасл» по сумме двух матчей (первая игра — 1:1) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Всего в этом сезоне Гарсия провёл 35 матчей за каталонцев во всех турнирах, пропустил 35 мячей и 14 раз отыграл на ноль.