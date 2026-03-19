Почетный президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев прокомментировал спорный пенальти ворота своей команды в матче с «Зенитом» (0:1) в Кубке России, а также высказался о претендентах на победу в РПЛ.

Гаджи Гаджиев globallookpress.com

«У лидеров тоже бывают неудачные матчи. Что ж... Спады постигают многие большие клубы. Но о чем мы говорили изначально? Такие пенальти... Как бы лучше сказать? Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Это же... Где фейр-плей? Судейское начальство у нас в 95 процентах случаев поддерживает арбитров. И очень часто это делает неправомерно. У нас одни и те же правила в разных матчах трактуюутся по-разному.

Команда играла против "Зенита" достойно! Привлекли ребят из резерва. Они проявили себя довольно неплохо. В частности, Ильяз Ахмедов. Как раз парень 2007 года рождения. Вот к атаке вопросов больше. Там вышли приобретенные футболисты. Легионеры. Гораздо большего ожидал от Миро...

С уважением отношусь к Семаку. Но такие же чувства испытываю и к Мусаеву и, естественно, к Галицкому. Если оценивать непосредственно футбол, то... На мой взгляд, "Краснодар" сегодня играет качественнее "Зенита". Считаю, армейцы совершили грубую ошибку. Даже, пожалуй, две. Расстались с двумя ключевыми центральными защитниками — Рошей и Дивеевым. Напрасно. Отсюда все проблемы. Мы видим, что происходит в обороне сейчас. Как можно так много пропускать? Причем серийно! От "Динамо", "Краснодара" — по четыре. Это уже некая тенденция», — сказал Гаджиев в интервью «СЭ».

Зимой махачкалинское «Динамо» возглавил Вадим Евсеев. После 21 тура команда занимает 12-е место в таблице чемпионата России с 20 очками.