Почетный президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев прокомментировал спорный пенальти ворота своей команды в матче с «Зенитом» (0:1) в Кубке России, а также высказался о претендентах на победу в РПЛ.

Гаджи Гаджиев

«У лидеров тоже бывают неудачные матчи.  Что ж...  Спады постигают многие большие клубы.  Но о чем мы говорили изначально?  Такие пенальти...  Как бы лучше сказать?  Такие 11-метровые обедняют нашу игру!  Это же...  Где фейр-плей?  Судейское начальство у нас в 95 процентах случаев поддерживает арбитров.  И очень часто это делает неправомерно.  У нас одни и те же правила в разных матчах трактуюутся по-разному.

Команда играла против "Зенита" достойно!  Привлекли ребят из резерва.  Они проявили себя довольно неплохо.  В частности, Ильяз Ахмедов.  Как раз парень 2007 года рождения.  Вот к атаке вопросов больше.  Там вышли приобретенные футболисты.  Легионеры.  Гораздо большего ожидал от Миро...

С уважением отношусь к Семаку.  Но такие же чувства испытываю и к Мусаеву и, естественно, к Галицкому.  Если оценивать непосредственно футбол, то...  На мой взгляд, "Краснодар" сегодня играет качественнее "Зенита".  Считаю, армейцы совершили грубую ошибку.  Даже, пожалуй, две.  Расстались с двумя ключевыми центральными защитниками — Рошей и Дивеевым.  Напрасно.  Отсюда все проблемы.  Мы видим, что происходит в обороне сейчас.  Как можно так много пропускать?  Причем серийно!  От "Динамо", "Краснодара" — по четыре.  Это уже некая тенденция», — сказал Гаджиев в интервью «СЭ».

Зимой махачкалинское «Динамо» возглавил Вадим Евсеев.  После 21 тура команда занимает 12-е место в таблице чемпионата России с 20 очками.