Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей игре «железнодорожников» с «Крыльями Советов» в рамках Пути регионов Кубка России.

«В кубковых матчах часто случаются сенсации. "Локомотив" после поражения от "Рубина" (0:3) не в лучшей психологической ситуации. Игрокам нужно показать все свое мастерство и подойти к матчу в лучшей физической форме, потому что без нее сейчас никого не обыграешь. Сейчас командам нужно по максимуму выкладываться на футбольном поле, тогда будет результат.

У "Локомотива" нет футболистов, которые могут самостоятельно решить исход. Самое главное — настрой, физическое состояние и реализация моментов. У кого это будет лучше, покажет кубковая встреча. Одна игра — может произойти все что угодно. Понятное дело, что "Локомотив" — фаворит в этом матче, но это пока что на бумаге», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Матч между командами состоится на «Солидарность-Арене» в Самаре 19 марта, начало — в 18:30 мск. Победитель пары сыграет в следующем раунде с ЦСКА.