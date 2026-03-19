В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Кристал Пэлас» на выезде в овертайме обыграл АЕК со счетом 2:1.
Открыл счет английский коллектив на 13-й минуте усилиями Исмаилы Сарра. Хозяева смогли сравнять результат на 63-й минуте благодаря голу Энрика Саборита, который спустя 10 минут после этого оставил свою команду в меньшинстве.
В первой игре была зафиксирована ничья 0:0, поэтому все решилось в овертайме, где гол того же Сарра принес победу «Кристал Пэлас», который теперь сыграет против «Фиорентины».
Результат матча
АЕК ЛарнакаЛарнака1:2Кристал ПэласЛондон
0:1 Исмаила Сарр 13' 1:1 Энрик Саборит 63' 1:2 Исмаила Сарр 99'
АЕК Ларнака: Златан Аломерович, Godswill Ekpolo, Энрик Саборит, Анхель Гарсия Кабесали (Яав Гурфинкель 79'), Хрвое Миличевич, Маркус Роден (Хараламбос Кириаку 89'), Gus Ledes, Пере Понс (Роберт Мудражия 106'), Джордже Иванович (Валентин Роберж 79'), Риад Баич (Enzo Cabrera 76'), Petros Ioannou
Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Тайрик Митчелл, Жейде Канво (Жан-Филипп Матета 83'), Максанс Лакруа, Крис Ричардс (Ереми Пино 76'), Даити Камада, Адам Уортон, Бреннан Джонсон (Даниэль Муньос 60'), Эванн Гессан (Хефферсон Лерма 76'), Йёрген Странн Ларсен, Исмаила Сарр
Жёлтые карточки: Энрик Саборит 33' — Крис Ричардс 28', Максанс Лакруа 53', Йёрген Странн Ларсен 84'
Красная карточка: Энрик Саборит 73' (АЕК Ларнака)