В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Кристал Пэлас» на выезде в овертайме обыграл АЕК со счетом 2:1.

Открыл счет английский коллектив на 13-й минуте усилиями Исмаилы Сарра. Хозяева смогли сравнять результат на 63-й минуте благодаря голу Энрика Саборита, который спустя 10 минут после этого оставил свою команду в меньшинстве.

В первой игре была зафиксирована ничья 0:0, поэтому все решилось в овертайме, где гол того же Сарра принес победу «Кристал Пэлас», который теперь сыграет против «Фиорентины».

Результат матча АЕК Ларнака Ларнака 1:2 Кристал Пэлас Лондон 0:1 Исмаила Сарр 13' 1:1 Энрик Саборит 63' 1:2 Исмаила Сарр 99' АЕК Ларнака: Златан Аломерович, Godswill Ekpolo, Энрик Саборит, Анхель Гарсия Кабесали ( Яав Гурфинкель 79' ), Хрвое Миличевич, Маркус Роден ( Хараламбос Кириаку 89' ), Gus Ledes, Пере Понс ( Роберт Мудражия 106' ), Джордже Иванович ( Валентин Роберж 79' ), Риад Баич ( Enzo Cabrera 76' ), Petros Ioannou Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Тайрик Митчелл, Жейде Канво ( Жан-Филипп Матета 83' ), Максанс Лакруа, Крис Ричардс ( Ереми Пино 76' ), Даити Камада, Адам Уортон, Бреннан Джонсон ( Даниэль Муньос 60' ), Эванн Гессан ( Хефферсон Лерма 76' ), Йёрген Странн Ларсен, Исмаила Сарр Жёлтые карточки: Энрик Саборит 33' — Крис Ричардс 28', Максанс Лакруа 53', Йёрген Странн Ларсен 84' Красная карточка: Энрик Саборит 73' (АЕК Ларнака)