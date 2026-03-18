Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино поделился мыслями об ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Отыгрыш пяти мячей — это всегда сродни покорению высокой горы. Но в любом случае хочу увидеть игру, соответствующую нашему клубу и тому, где находимся. Гордимся, что мы последняя итальянская команда, продолжающая борьбу в Лиге чемпионов. Будем бороться до самого конца.

Мы должны показать свою гордость. Нам нечего проигрывать, но есть что доказывать. Надо сосредоточиться на своей игре. Как показал первый матч, детали решают очень многое», — цитирует Палладино пресс-служба УЕФА.

Матч состоится в Мюнхене на «Альянц Арене» сегодня, 18 марта. Начало — в 23:00 мск.

В первой встрече «Бавария» разгромила итальянскую команду в Бергамо со счетом 6:1.