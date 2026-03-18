Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался про товарищеский матч с командой России. Встреча пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

Футболист сборной России Александр Головин globallookpress.com

«Нынешнее поколение сильное — всего два поражения в последних 30 матчах. Карпин хорошо работает. У него сбалансированная команда, опытные игроки, такие как Головин и братья Миранчуки. Но также есть и таланты — Гладышев, Батраков или Лукин», — сказал Саинтфит «Чемпионату».

Напомним, 27 марта сборная России в Краснодаре встретится с Никарагуа.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.