Наставник «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен оценил вылет команды из Лиги чемпионов. По сумме двух встреч норвежская команда проиграла лиссабонскому «Спортингу».

Хьетиль Кнутсен globallookpress.com

В первом матче «Будё-Глимт» победил 3:0, но в ответной игре уступил 0:5 (с учетом дополнительного времени).

«Мы не играли в футбол, мы играли с оглядкой на значимость момента, и она оказалась для нас непосильной. "Спортинг" просто вышел на поле, не оглядываясь ни на что, в то время как мы с первого же касания думали о последствиях. Это сделало нас пассивными.

Я не могу точно сказать, почему всё закончилось именно так, но лишь в редкие моменты нам удавалось показать хоть какую-то конструктивную игру. Мы были очень далеки от своей идентичности и от того, какими мы должны быть на самом деле», — цитирует Кнутсена сайт УЕФА.