Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о перспективах «железнодорожников» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

Напомним, что в 21-м туре чемпионата России «Локомотив» крупно уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:3.

«Локомотив еще в золотой гонке после поражения от "Рубина"?  Пять очков по сегодняшней ситуации — это совсем мизер.  Все лидеры еще будут терять очки.  В 2005 году у нас за семь туров было одиннадцать очков отрыва от ЦСКА, и мы не стали чемпионами.

Просто важно, как "Локомотив" выйдет из этого положения и как будет играть дальше.  Посмотрите, какая борьба идет внизу турнирной таблицы.  За каждое очко бьются. "Динамо" ожило, и уже тоже будет метить в тройку.  Поэтому у лидеров не будет легкой жизни весной.

Что выйдет на первый план в золотой гонке?  Решающую роль сыграют лидеры команд.  Те, кто обладает опытом, хладнокровием, умением терпеть.

У "Локомотива" меньше шансов, чем у конкурентов, у которых более опытные составы?  В свое время "Спартак" выиграл чемпионат молодежью, имея из опытных футболистов одного Горлуковича.  Можно давать прогнозы на чемпионство тура за три — четыре до окончания чемпионата.  А сейчас еще есть время что-то исправить.  Все вообще может перевернуться», — цитирует Гуренко «Евро-Футбол.  Ру».

После 21-го тура в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 46-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 45-ю баллами, а тройку лидеров замыкает «Локомотив» (41).