Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о перспективах «железнодорожников» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что в 21-м туре чемпионата России «Локомотив» крупно уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:3.

«Локомотив еще в золотой гонке после поражения от "Рубина"? Пять очков по сегодняшней ситуации — это совсем мизер. Все лидеры еще будут терять очки. В 2005 году у нас за семь туров было одиннадцать очков отрыва от ЦСКА, и мы не стали чемпионами.

Просто важно, как "Локомотив" выйдет из этого положения и как будет играть дальше. Посмотрите, какая борьба идет внизу турнирной таблицы. За каждое очко бьются. "Динамо" ожило, и уже тоже будет метить в тройку. Поэтому у лидеров не будет легкой жизни весной.

Что выйдет на первый план в золотой гонке? Решающую роль сыграют лидеры команд. Те, кто обладает опытом, хладнокровием, умением терпеть.

У "Локомотива" меньше шансов, чем у конкурентов, у которых более опытные составы? В свое время "Спартак" выиграл чемпионат молодежью, имея из опытных футболистов одного Горлуковича. Можно давать прогнозы на чемпионство тура за три — четыре до окончания чемпионата. А сейчас еще есть время что-то исправить. Все вообще может перевернуться», — цитирует Гуренко «Евро-Футбол. Ру».

После 21-го тура в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 46-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 45-ю баллами, а тройку лидеров замыкает «Локомотив» (41).