Эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что ЦСКА может завоевать бронзовые медали по итогам текущего сезона в РПЛ.

Александр Бубнов globallookpress.com

Сейчас команда Фабио Челестини идет пятой в таблице РПЛ, отставая от идущего третьим «Локомотива» на пять очков.

«ЦСКА реально претендует на то, чтобы быть в тройке или занять даже второе место. Я и сейчас считаю, что они в состоянии… Ну, чемпионами они не станут, но третье место могут занять», — сказал Бубнов в на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Ранее ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет либо со «Спартаком», либо с московским «Динамо».