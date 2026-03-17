Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин высказался о предстоящем очном матче между московскими командами в Кубке России.

«Думаю, шансов у "Спартака" пройти дальше нет. Пять мячей — это все-таки много. Хотя если забьют пару за первые 15 минут, то можно что-то рассматривать. А так "Динамо" на сегодняшний день — команда без прогноза. Мы сыграли четыре тура, будем смотреть, что будет завтра», — цитирует Заварзина «Советский спорт».

Ответный матч пройдет в среду, 18 марта на «Лукойл-Арене». Первый матч между командами завершился победой «Динамо» со счетом 5:2.