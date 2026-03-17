Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поддержал назначение Майкла Кэррика на пост главного тренера манкунианцев на постоянной основе.

«Он на 100% должен получить эту работу.  Я уже говорил об этом ранее.  Я хорошо знаю его как человека, понимаю его характер и личность.  Команде был нужен спокойный тренер, который отлично знает клуб и понимает игроков.  Он поддержал футболистов и уделил им необходимое внимание.

Мы видим, что игроки стали действовать увереннее, и сейчас команда выглядит очень сильной.  На мой взгляд, нет смысла что-то менять.  У него самый высокий процент побед среди тренеров "МЮ" после такого количества матчей.  Поэтому я считаю, что он должен остаться», — цитирует Руни ВВС.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет третьим в таблице АПЛ, набрав 54 очка.