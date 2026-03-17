В матче 28-го тура чемпионата Испании «Леванте» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» — 1:1
Автором первого забитого мяча стал Карлос Эспи на 41-й минуте. Хозяева ушли от поражения только на 90+4-й минуте усилиями Пате Сисса.
Отметим, что хозяева с 53-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Нобеля Менди.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид0:1ЛевантеВаленсия
0:1 Карлос Эспи 41'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Иван Балью (Пате Сисс 76'), Флорьян Лежён, Нобель Менди, Альфонсо Эспино, Херард Гумбау (Альваро Гарсия 46'), Оскар Валентин (Андрей Рациу 65'), Педро Диас, Фран Перес (Илиас Акомах 46'), Хорхе де Фрутос, Александр Алемао (Иси Паласон 65')
Леванте: Мэтью Райан, Виктор Гарсиа, Мануэль Санчес, Алан Маттурро, Матиас Морено, Йереми Тольян, Ориоль Рей, Карлос Эспи (Карл Этта Эйонг 84'), Иван Ромеро (Юго Рагубер 74'), Икер Лосада (Кервин Арриага 74'), Kareem Tunde (Paco Cortes 56')
Жёлтые карточки: Нобель Менди 19', Хорхе де Фрутос 40' — Kareem Tunde 30', Йереми Тольян 59', Paco Cortes 67'
Красная карточка: Нобель Менди 53' (Райо Вальекано)
«Леванте» набрал 23 очка, но остался на предпоследнем, 19-м месте. В активе «Райо Вальекано» теперь 32 балла. Команда идет на 13-й строчке в турнирной таблице.