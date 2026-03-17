В матче 28-го тура чемпионата Испании «Леванте» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» — 1:1

Автором первого забитого мяча стал Карлос Эспи на 41-й минуте. Хозяева ушли от поражения только на 90+4-й минуте усилиями Пате Сисса.

Отметим, что хозяева с 53-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Нобеля Менди.

Результат матча Райо Вальекано Мадрид 0:1 Леванте Валенсия 0:1 Карлос Эспи 41' Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Иван Балью ( Пате Сисс 76' ), Флорьян Лежён, Нобель Менди, Альфонсо Эспино, Херард Гумбау ( Альваро Гарсия 46' ), Оскар Валентин ( Андрей Рациу 65' ), Педро Диас, Фран Перес ( Илиас Акомах 46' ), Хорхе де Фрутос, Александр Алемао ( Иси Паласон 65' ) Леванте: Мэтью Райан, Виктор Гарсиа, Мануэль Санчес, Алан Маттурро, Матиас Морено, Йереми Тольян, Ориоль Рей, Карлос Эспи ( Карл Этта Эйонг 84' ), Иван Ромеро ( Юго Рагубер 74' ), Икер Лосада ( Кервин Арриага 74' ), Kareem Tunde ( Paco Cortes 56' ) Жёлтые карточки: Нобель Менди 19', Хорхе де Фрутос 40' — Kareem Tunde 30', Йереми Тольян 59', Paco Cortes 67' Красная карточка: Нобель Менди 53' (Райо Вальекано)

Статистика матча 1 Удары в створ 5 8 Удары мимо 7 56 Владение мячом 44 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 9 Фолы 11

«Леванте» набрал 23 очка, но остался на предпоследнем, 19-м месте. В активе «Райо Вальекано» теперь 32 балла. Команда идет на 13-й строчке в турнирной таблице.