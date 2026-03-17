Известный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов считает, что в противостоянии между «Краснодаром» и ЦСКА ещё ничего не решено, и игра получится очень интересной.

«Сложный матч для обеих команд ожидается. У ЦСКА три поражения в чемпионате этой весной. Лихорадит команду. Но второй тайм кубковой встречи с "Краснодаром" армейцы хорошо провели. "Быки" играют дома, при поддержке своих болельщиков, это дает краснодарцам определенное преимущество.

Битва однозначно будет. "Кусачая" игра ожидается. При этом надеюсь, что обойдется без грубости. Затрудняюсь ответить, кто выйдет в следующую стадию. Не сказал бы, что у армейцев явное преимущество. Если бы 3:0 они тогда выиграли, то можно сказать, что преимущество явное, а при 3:1 шансы у соперника вполне остаются», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Первую встречу выиграл ЦСКА со счётом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 17 марта, в 19:30 по московскому времени.