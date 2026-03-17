«Барселона» готова подписать полноценный контракт с защитником Жоау Канселу, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы готовы это сделать при условии досрочного расторжения контракта португальцем с «Аль-Хилялем», откуда игрок перешел в «Барселону» на правах аренды минувшей зимой. Соглашение игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Утверждается, что Канселу готов отказаться от выгодных условий в саудовском клубе ради полноценного перехода в «Барселону».

В текущем сезоне Канселу провел 10 матчей во всех турнирах за «Барселону», где отметился одним голом и тремя результативными передачами.