Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, прокомментировал результативность футболиста в клубе.

В текущем сезоне Головин отыграл 19 матчей в Лиге 1, забил четыре гола и сделал пять ассистов.

«С Александром ничего не случилось — у него эта форма стабильна. Он стабильно играет на высоком уровне и никогда не падает ниже своего высокого уровня. Поэтому у него та же хорошая форма — просто добавилась результативность», — сказал Клюев «Чемпионату».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 18 млн евро.

«Монако» идет на шестом месте в таблице Лиги 1, набрав 43 очка в 26 встречах.