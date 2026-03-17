Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что нет более оптимальной кандидатуры для манкунианцев, чем Майкл Каррик, который сейчас исполняет обязанности главного тренера.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Кого ещё вы могли бы увидеть и сказать: „Это тот самый человек!“ — более квалифицированный, чем Майкл Каррик?  Какие альтернативные варианты вы ни приведёте, всегда будет место для знака вопроса.  Луис Энрике знает английскую Премьер-лигу?  Сможет ли он адаптироваться и заставить команду работать?

Каррик отвечает на любые вопросы о команде.  Достаточно ли хороши футболисты?  Да, вполне.  Их просто нужно было лучше тренировать.  Я как-то услышал, что Каррику якобы не хватает харизмы, ведь его послематчевые интервью не такие яркие.  Но для Каррика нет ничего нового: я видел, как он брал самые престижные трофеи, а также те моменты, когда нас побеждали в финалах.

Единственное, что его может встревожить, это его дом и гараж.  После пары пинт пива.  Он любитель гаража?  Просто безумец!» — сказал Фердинанд в своём подкасте.

Каррик возглавил «МЮ» в январе после увольнения Рубена Аморима и уже вывел команду на третье место в таблице АПЛ.  Фердинанд и Каррик провели много лет вместе в качестве футболистов в составе сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».