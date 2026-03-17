Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о кризисе ЦСКА. Ранее армейский клуб проиграл четыре матча кряду.

«У ЦСКА 4 поражения подряд в чемпионате? Это говорит о том, что у нас очень конкурентный чемпионат. При этом ЦСКА в Кубке по делу обыграл "Краснодар". Если бы они уступили в том матче, то можно было бы говорить о кризисе.

Возможно, ЦСКА не повезло с календарем. Они подряд играли с очень сильными командами, не позавидуешь. "Ахмат" на своем поле всегда хорош, "Динамо" сейчас на ходу, "Балтика" одна из лучших команд сезона. В своем нынешнем состоянии в Калининграде они должны обыгрывать всех подряд. Проиграть в Калининграде это не сенсация. Ни в одном из последних проигранных матчей ЦСКА не был однозначным фаворитом.

С учетом победы над "Краснодаром" не думаю, что у ЦСКА есть кризис. Идет вполне естественный процесс адаптации новых людей в команде», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

ЦСКА в таблице РПЛ идет на пятом месте, набрав 36 очков в 21-м матче.