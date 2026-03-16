Российский тренер Сергей Юран оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

Сергей Юран

«Я думаю, он не до конца раскрылся.  Там есть потенциал, который можно вытащить у него.  Габаритный, заряженный, злой, вверху хорошо играет.  В матче со "Спартаком" видно было, насколько он активно отрабатывал.  Если у тренера пропадает контакт с игроком, то футболисту сложно.  В "Зените" тоже не всё сразу получалось.  Но он терпел, и сейчас Семак ему доверяет.  По‑спортивному его нельзя сейчас трогать и убирать из старта.  Потому что он забивает», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Соболев провел 27 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал два ассиста.

Ранее Соболев забил гол с пенальти «Спартаку» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.