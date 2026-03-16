Российский тренер Сергей Юран оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Я думаю, он не до конца раскрылся. Там есть потенциал, который можно вытащить у него. Габаритный, заряженный, злой, вверху хорошо играет. В матче со "Спартаком" видно было, насколько он активно отрабатывал. Если у тренера пропадает контакт с игроком, то футболисту сложно. В "Зените" тоже не всё сразу получалось. Но он терпел, и сейчас Семак ему доверяет. По‑спортивному его нельзя сейчас трогать и убирать из старта. Потому что он забивает», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Соболев провел 27 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал два ассиста.

Ранее Соболев забил гол с пенальти «Спартаку» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.