«Палмейрас» ведёт переговоры о подписании полузащитника «Зенита» Вендела и защитника Нино, сообщает Bolavip.

По данным источника, бразильский клуб готов предложить финансовую компенсацию и включить в сделку одного своего игрока, чьё имя пока не раскрывается. При этом Нино и Вендел могут присоединиться к «Палмейрасу» во второй половине 2026 года после открытия трансферного окна.

В сезоне-2025/26 Нино провёл за «Зенит» 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Контракт 28-летнего защитника рассчитан до лета 2028 года.

Вендел в текущем сезоне сыграл 20 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2029 года.