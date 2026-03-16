Полузащитник «Челси» Педру Нету избежал дисквалификации от УЕФА после инцидента с болбоем в матче против «ПСЖ».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Парк-де-Пренс» «Челси» уступил «ПСЖ» со счетом 2:5. Во время игры главный тренер парижан Луис Энрике попросил болбоя не отдавать мяч сопернику. После этого Нету подошел к юноше и толкнул его, из-за чего болбой упал на газон.

После матча футболист извинился перед болбоем и подарил ему свою футболку. УЕФА начал дисциплинарное разбирательство в отношении Нету за неспортивное поведение.

Португальский вингер получил предупреждение, но не был дисквалифицирован или оштрафован, как сообщил журналист Бен Джейкобс.