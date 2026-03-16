«Лацио» обыграл «Милан» (1:0) в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол хозяева забили на 26-й минуте благодаря точному удару Густава Исаксена.

Результат матча

Лацио Рим 1:0 Милан Милан

1:0 Густав Исаксен 26'

Лацио: Марио Хила, Оливер Провстгор, Нуну Тавареш, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Патрисио Габбарон, Кеннет Тейлор ( Реда Белахьяне 90' ), Густав Исаксен ( Булайе Диа 67' ), Маттиа Цаканьи ( Маттео Канчелльери 83' ), Дэниел Мальдини, Edoardo Motta

Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан ( Закари Атекаме 57' ), Алексис Салемакерс ( Самуэле Риччи 85' ), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори ( Давиде Бартезаги 57' ), Кристиан Пулишич, Лука Модрич, Юссуф Фофана ( Кристофер Нкунку 67' ), Рафаэл Леау ( Никлас Фуллкруг 67' ), Ардон Ясари

Жёлтые карточки: Edoardo Motta 70', Нуну Тавареш 81', Патрисио Габбарон 90+4' — Первис Эступинан 55'