«Лацио» обыграл «Милан» (1:0) в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол хозяева забили на 26-й минуте благодаря точному удару Густава Исаксена.
Результат матча
ЛациоРим1:0МиланМилан
Лацио: Марио Хила, Оливер Провстгор, Нуну Тавареш, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Патрисио Габбарон, Кеннет Тейлор (Реда Белахьяне 90'), Густав Исаксен (Булайе Диа 67'), Маттиа Цаканьи (Маттео Канчелльери 83'), Дэниел Мальдини, Edoardo Motta
Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан (Закари Атекаме 57'), Алексис Салемакерс (Самуэле Риччи 85'), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори (Давиде Бартезаги 57'), Кристиан Пулишич, Лука Модрич, Юссуф Фофана (Кристофер Нкунку 67'), Рафаэл Леау (Никлас Фуллкруг 67'), Ардон Ясари
Жёлтые карточки: Edoardo Motta 70', Нуну Тавареш 81', Патрисио Габбарон 90+4' — Первис Эступинан 55'
После этого матча «Лацио» занимает 9-е место в таблице Серии А с 40 очками в активе. «Милан» — на 2-й строчке с 60-ю баллами.