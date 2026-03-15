Завершились два матча 24‑го тура Первой лиги чемпионата России по футболу.

«Уфа» на своём поле оказалась сильнее саратовского «Сокола» со счётом 2:0.

На 41‑й минуте Дилан Ортис открыл счёт с пенальти. На исходе первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления Амира Кахримановича.

Второй гол «Уфа» забила на 74‑й минуте благодаря Филипу Мрзляку.

Команда Омари Тетрадзе теперь имеет 23 очка, но всё равно находится в зоне вылета. «Сокол» (16 очков) — последний в таблице Первой лиги.

В параллельной игре ульяновская «Волга» упустила победу в игре с «Челябинском» — 2:2.

Хозяева вышли вперёд после точного удара Игоря Гершуна на 48‑й минуте. Через 8 минут «Волга» забила второй мяч — отличился Владислав Яковлев.

«Челябинск» на 74‑й минуте смог сократить отставание в счёте благодаря голу Баба Ндиайе, а на 85‑й минуте отыгрался после точного удара Никиты Першина.

«Челябинск» с 37 очками идёт на пятом месте. «Волга» (27 очков) занимает 14‑ю строчку в таблице.