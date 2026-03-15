В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» и «Париж» сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Страсбург: Гела Дуэ, Эндрю Омобамиделе, Бен Чилвел, Валентин Барко, Абдул Уаттара, Самир эль Мурабет, Жессим Яссин (Самуэль Амо-Амейо 69'), Хулио Энсисо (Датро Давид Фофана 79'), Марсьяль Годо (Себастиан Нанаси 63'), Хоакин Паникелли, Mike Penders
Париж: Кевин Трапп, Ноа Санги, Мустафа Мбов, Диего Коппола, Руди Матондо (Матьё Кафаро 89'), Пьерр Лис-Мелу, Маршал Манетси, Адама Камара, Моузес Саймон (Виллем Геббельс 64'), Чиро Иммобиле (Жан-Филипп Крассо 64'), Жонатан Иконе (Лука Колеошо 64')
Жёлтая карточка: Эндрю Омобамиделе 37' (Страсбург)
«Страсбург» с 37 очками в активе занимает 8-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Париж» набрал 28 баллов и идет 13-м.