В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» и «Париж» сыграли вничью.

Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Страсбург:  Гела Дуэ,  Эндрю Омобамиделе,  Бен Чилвел,  Валентин Барко,  Абдул Уаттара,  Самир эль Мурабет,  Жессим Яссин (Самуэль Амо-Амейо 69'),  Хулио Энсисо (Датро Давид Фофана 79'),  Марсьяль Годо (Себастиан Нанаси 63'),  Хоакин Паникелли,  Mike Penders
Париж:  Кевин Трапп,  Ноа Санги,  Мустафа Мбов,  Диего Коппола,  Руди Матондо (Матьё Кафаро 89'),  Пьерр Лис-Мелу,  Маршал Манетси,  Адама Камара,  Моузес Саймон (Виллем Геббельс 64'),  Чиро Иммобиле (Жан-Филипп Крассо 64'),  Жонатан Иконе (Лука Колеошо 64')
Жёлтая карточка:  Эндрю Омобамиделе 37' (Страсбург)

«Страсбург» с 37 очками в активе занимает 8-е место в турнирной таблице Лиги 1.  «Париж» набрал 28 баллов и идет 13-м.