Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался по итогам матча против «Тоттенхэма»(1:1).

«Это огромное разочарование. Я не знаю, что произошло, мне нечего сказать. Снова на последней минуте, не знаю, в который раз в этом сезоне. Мы должны прийти в себя.

Я чувствую себя опустошенным. Нам нужно прийти в себя, потому что, если так продолжится, мы должны будем довольствоваться попаданием в Лигу конференций. Честно говоря, я не знаю, почему так происходит.

Думаю, в первом тайме мы играли очень хорошо, полностью контролировали игру, и соперник почти не создавал моментов, если не считать пары ударов головой. Во втором тайме мы действовали иначе. Мы переживаем самые трудные времена, но мы должны держаться вместе.

Я не слышал свиста фанатов, но их можно понять. Мы играем не так, как следовало бы. Они должны поддержать нас, потому что в прошлом сезоне мы стали чемпионами за четыре тура до конца, и все были счастливы. Поддержите нас в трудную минуту. Еще есть время показать, как сильно мы этого хотим, мы должны держаться вместе и бороться за клуб», — цитирует Собослаи ВВС.

«Ливерпуль» теперь имеет на свое счету 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 30 баллами в активе идет 16-м.