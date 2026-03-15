Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Что касается "Зенита", всегда говорил, что они психологически находятся под давлением, поэтому не играют на своём уровне.

У них нет структурной игры, каждый сам за себя. Непонятно, во что они играют. Не могу определить, почему так. Не играет "Зенит" на своём уровне — и всё», — сказал Непомнящий Чемпионату.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ. «Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 45-ю очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл.