Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру ЦСКА в последних матчах.

Напомним, что в прошедшем поединке 21-го тура РПЛ армейцы уступили «Балтике» со счетом 0:1.

«Пока не понимаю действий Челестини. Мне кажется, есть неопределённость с составом и со структурой на игру. И замены, которые происходят, не усиливают команду. Было заявление Игоря Акинфеева после матча с "Балтикой" — ребятам надо самим взяться за дело.

Качественные игроки должны решить этот вопрос. Как я вижу, футболисты пока не понимают, во что играют. Все приобретённые игроки пока себя не проявляют», — сказал Непомнящий Чемпионату.

После 21-го тура в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 5-е место в таблице с 36-ю очками в активе.