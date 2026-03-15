«Монако» одержал победу над «Брестом» (2:0) в матче 26-го тура французской Лиги 1.
Хозяева открыли счет на 19-й минуте благодаря голу Фоларина Балогуна.
На 78-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин удвоил преимущество своей команды — 2:0.
МонакоМонако2:0БрестФранция. Лига 1
1:0 Фоларин Балогун 19' 2:0 Александр Головин 78'
Монако: Лукаш Градецки, Тило Керер, Ваут Фас, Джордан Тезе (Кассум Уаттара 84'), Денис Закария, Аладжи Бамба (Мамаду Кулибали 57'), Магнес Аклиуше (Мика Биерет 70'), Александр Головин, Ламин Камара, Саймон Адингра (Кристиан Мависса 83'), Фоларин Балогун (Ансумане Фати 70')
Брест: Грегуар Кудер, Дауда Гиндо, Мишель Диас, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Эрик Эбимбе (Реми Лабо Ласкари 67'), Камори Думбия, Уго Маньетти (Пате Мбуп 83'), Жорис Шотар, Людовик Ажорк, Ромен дель Кастильо (Лука Тусар 83')
Жёлтые карточки: Тило Керер 36', Аладжи Бамба 46' — Мишель Диас 45+2'
После этого матча «Монако» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 43 очками в активе. «Брест» — на 10-й строчке с 36-ю баллами.