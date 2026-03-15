В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» на выезде вырвала победу у «Метца» со счетом 4:3.

Янн Гбохо globallookpress.com

На точные удары Арона Доннума, Янна Гбохо (дважды) и МариоЗауэра хозяева ответили голами Натана Мбала, Коффи Куао и Георгия Абуашвили.

Результат матча

МетцФранция. Лига 1Метц3:4ТулузаТулузаФранция. Лига 1
0:1 Арон Дённум 6' 0:2 Янн Гбоу 14' 1:2 Nathan Mbala 30' 2:2 Коффи Куао 31' 2:3 Янн Гбоу 45+3' 3:3 Георгий Абуашвили 88' 3:4 Марио Сауэр 90+9'
Метц:  Джонатан Фишер,  Коффи Куао (Георгий Абуашвили 71'),  Ури Мишель Мбула (Терри Йегбе 76'),  Максим Колен,  Жан-Филипп Гбамин,  Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре 70'),  Георгий Цитаишвили,  Ибу Сане,  Буна Сарр (Люка Мишаль 89'),  Готье Эн,  Nathan Mbala (Хабиб Диалло 70')
Тулуза:  Гийом Рест (Хьетиль Хёуг 60'),  Уоррен Каманзи,  Марк Маккензи,  Расмус Николайсен,  Джибриль Сидибе,  Янн Гбоу,  Папе Диоп,  Алексис Восса (Марио Сауэр 65'),  Арон Дённум,  Джейсен Расселл-Роу (Эмерсонн да Силва 64'),  Сантьяго Идальго (Сени Кумбасса 76')
Жёлтые карточки:  Алексис Восса 34' (Тулуза),  Уоррен Каманзи 90+5' (Тулуза),  Эмерсонн да Силва 90+10' (Тулуза)

«Тулуза» набрала 34 балла и поднялась на 11-е место в турнирной таблице.  «Метц» с 13 очками идет последним.

В параллельной встрече «Гавр» и «Лион» сыграли вничью 0:0.

«Лион» с 47 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице, «Гавр» (27) — 14-й.