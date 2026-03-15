В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» на выезде вырвала победу у «Метца» со счетом 4:3.

На точные удары Арона Доннума, Янна Гбохо (дважды) и МариоЗауэра хозяева ответили голами Натана Мбала, Коффи Куао и Георгия Абуашвили.

Результат матча

Метц Франция. Лига 1 3:4 Тулуза Франция. Лига 1

0:1 Арон Дённум 6' 0:2 Янн Гбоу 14' 1:2 Nathan Mbala 30' 2:2 Коффи Куао 31' 2:3 Янн Гбоу 45+3' 3:3 Георгий Абуашвили 88' 3:4 Марио Сауэр 90+9'

Метц: Джонатан Фишер, Коффи Куао ( Георгий Абуашвили 71' ), Ури Мишель Мбула ( Терри Йегбе 76' ), Максим Колен, Жан-Филипп Гбамин, Жесси Деменге ( Альфа Амаду Туре 70' ), Георгий Цитаишвили, Ибу Сане, Буна Сарр ( Люка Мишаль 89' ), Готье Эн, Nathan Mbala ( Хабиб Диалло 70' )

Тулуза: Гийом Рест ( Хьетиль Хёуг 60' ), Уоррен Каманзи, Марк Маккензи, Расмус Николайсен, Джибриль Сидибе, Янн Гбоу, Папе Диоп, Алексис Восса ( Марио Сауэр 65' ), Арон Дённум, Джейсен Расселл-Роу ( Эмерсонн да Силва 64' ), Сантьяго Идальго ( Сени Кумбасса 76' )

Жёлтые карточки: Алексис Восса 34' (Тулуза), Уоррен Каманзи 90+5' (Тулуза), Эмерсонн да Силва 90+10' (Тулуза)