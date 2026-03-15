В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» на выезде вырвала победу у «Метца» со счетом 4:3.
На точные удары Арона Доннума, Янна Гбохо (дважды) и МариоЗауэра хозяева ответили голами Натана Мбала, Коффи Куао и Георгия Абуашвили.
Результат матча
МетцФранция. Лига 13:4ТулузаФранция. Лига 1
0:1 Арон Дённум 6' 0:2 Янн Гбоу 14' 1:2 Nathan Mbala 30' 2:2 Коффи Куао 31' 2:3 Янн Гбоу 45+3' 3:3 Георгий Абуашвили 88' 3:4 Марио Сауэр 90+9'
Метц: Джонатан Фишер, Коффи Куао (Георгий Абуашвили 71'), Ури Мишель Мбула (Терри Йегбе 76'), Максим Колен, Жан-Филипп Гбамин, Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре 70'), Георгий Цитаишвили, Ибу Сане, Буна Сарр (Люка Мишаль 89'), Готье Эн, Nathan Mbala (Хабиб Диалло 70')
Тулуза: Гийом Рест (Хьетиль Хёуг 60'), Уоррен Каманзи, Марк Маккензи, Расмус Николайсен, Джибриль Сидибе, Янн Гбоу, Папе Диоп, Алексис Восса (Марио Сауэр 65'), Арон Дённум, Джейсен Расселл-Роу (Эмерсонн да Силва 64'), Сантьяго Идальго (Сени Кумбасса 76')
Жёлтые карточки: Алексис Восса 34' (Тулуза), Уоррен Каманзи 90+5' (Тулуза), Эмерсонн да Силва 90+10' (Тулуза)
«Тулуза» набрала 34 балла и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Метц» с 13 очками идет последним.
В параллельной встрече «Гавр» и «Лион» сыграли вничью 0:0.
«Лион» с 47 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице, «Гавр» (27) — 14-й.