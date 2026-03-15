В матче 29-го тура Серии А «Лацио» примет «Милан». Игра состоится 15 марта в 22:45 мск в Риме на стадионе «Олимпико».

«Милан» приехал в Рим за тремя очками. «Россонери» крайне важно победить, так как сезон подходит к концу, а борьба за титул с «Интером» пока что проигрывается в 8 очков. В прошлом туре миланцы обыграли «нерадзурри» со счетом 1:0. Сегодняшняя победа позволит команде сократить разрыв до 5 очков.

При этом в Риме «Милан» побеждает нечасто. В декабре гости проиграли «лациале» 0:1 в рамках Кубка Италии, тем самым прекратив свое выступление на стадии 1/8 финала. Возьмет ли «Милан» сегодня реванш у римлян?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Котировки букмекеров: 4.76 на «Лацио», 3.56 на ничью, 1.83 на «Милан».

Прогноз ИИ: матч завершится вничью 0:0.

